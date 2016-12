Montella: "Dobbiamo giocare con tutte le energie e acume tattico"

Roma, 22 dic. (askanews) - Vigilia di Supercoppa italiana a Doha tra la Juventus e il Milan. Vincenzo Montella in conferenza stampa torna sulla polemica della partenza posticipata dei rossoneri: "Se tutte e due le società avevano deciso di partire il 20 e non il 21, allora la cosa giusta era partire il 20. Ovviamente non è dipeso da nessuno ma l'organizzazione prevedeva così. Noi non ci sentiamo deresponsabilizzati, non penso. ". Poi il tecnico del Milan parla su come affronterà la Juventus: "Loro sono costruiti per primeggiare, ma detto questo noi dobbiamo giocare con tutte le nostre energie e acume tattico. Bisogna interpretare bene i momenti e dobbiamo giocare con grande spirito, come stiamo facendo vedere. Stiamo crescendo da questo punto di vista. Loro hanno possibilità di giocare sia a tre che a quattro in difesa. Mi aspetto una squadra che possa cambiare anche a partita in corso". "La Juventus ha una mentalità vincente e la cosa più difficile è da mantenere nel tempo. Per noi deve essere un obiettivo. Siamo sulla strada giusta per raggiungere questa mentalità - continua Montella - la Juventus è costruita per vincere, le nostre armi devono essere l'entusiasmo, la leggerezza e in qualche modo anche l'incoscienza". Quando gli viene chiesto se ha dato traguardi importanti ai giocatori: "A me stesso li do continuamente e dobbiamo migliorare le nostre conoscenze di allenamento in allenamento. E' una partita secca, conta più di altre partite il risultato rispetto alla prestazione. Il nostro obiettivo deve essere quello di crescere come gruppo continuamente".