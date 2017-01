Montella: "Con il Torino la svolta della nostra stagione"

Roma, 11 gen. (askanews) - Vigilia di Coppa Italia per il Milan di Vincenzo Montella che domani affronterà il Torino nella sfida degli ottavi di finale. "Ci teniamo molto, anche perché dobbiamo ricordarci dove ci ha portato la Coppa Italia nella scorsa stagione (il riferimento è alla Supercoppa di Lega di Doha). È una gara secca quindi l'approccio deve essere come quello di una finale, perché ogni errore può costare caro. Sicuramente non sottovaluteremo l'impegno. Il fatto di affrontarli due volte in pochi giorni significa che non ci saranno alibi per la sfida di lunedì, noi e loro partiamo sullo stesso piano". Ci sarà un po' di turnover. Out Antonelli e Romagnoli. Kucka e Abate dovrebbero rientrare. "Stanno facendo tutti bene dall'inizio del campionato, uno su tutti è Abate. Sono ragazzi con voglia di rivalsa, mi auguro di convincerli che si possa migliorare ancora". Contro il Torino "il rigore parato da Donnarumma ha cambiato la nostra stagione. Da quella partita la squadra è cresciuta molto, purtroppo lo hanno fatto anche gli altri. Gli avversari ora ci affrontano dando quel qualcosa in più, e noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti". Lapadula e Bacca insieme? "Allora, il calcio non finisce mai perché sono tutti allenatori anche per strada. Anche al supermercato". Dal mercato non si aspetta molto: "Mi confronto quotidianamente con Galliani. Il mio compito è quello di segnalare possibili esigenze della rosa, Naturalmente sono consapevole che migliorare le squadre a gennaio sia molto difficile. Resteremo comunque vigili fino alla fine. Abbiamo preso Storari, che è un ragazzo che conosce l'ambiente, è integro e con la sua esperienza ci darà sicuramente una grossa mano. Questa operazione è stata fatta in primis per mandare Gabriel a giocare".