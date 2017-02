Montella: "Bacca non gioca bene? Devo farlo rendere al meglio"

Roma, 12 feb. (askanews) - Il Milan che ha vinto a Bologna piace a Vincenzo Montella e questo è segno di crescita alla vigilia della trasferta con la Lazio: "C'erano mille motivi per rifugiarsi in alibi, invece sono stati uomini. Ricordiamoci che cosa abbiamo provato, quelle sono emozioni da inseguire con il comportamento" dice il tecnico rossonero. Resta il dubbio Bacca per la partita di domani "un calciatore importante, il mio compito è farlo rendere al meglio. Ha fatto molto meglio in passato". Formazione da interpretare, anche in attacco: "Lapadula è un guerriero, sei sicuro che dà il 101% sempre. Lo vedo però un po' in calo a livello fisico. Deulofeu e Ocampos li conosco poco. Cerco la strategia per vincere, il resto è contorno". Complimenti alla Lazio, "una formazione completa", e uno stimolo ai suoi attaccanti: "Arriviamo spesso in area ma con pochi giocatori, almeno quando giochiamo in undici. A Bologna lo abbiamo fatto con più uomini in nove. È un discorso di mentalità e coraggio". Montella-Inzaghi, un derby d'altri tempi: "Con Simone ho un ottimo rapporto così come con i laziali in città nonostante sia stato avversario. Ricordo il primo derby contro una Lazio che sembrava invincibile e vincemmo 4-0".