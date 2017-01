Montella: Bacca e Niang incedibili? Nessuno lo è, nemmeno io..."

Roma, 7 gen. (askanews) - Il 2017 si apre per il Milan con un trofeo in più, la Supercoppa conquistata alla vigilia di Natale contro la Juventus a Doha. Domani c'è il Cagliari ma a dominare sono le scelte di mercato. "Bacca e Niang incedibili? Nessuno lo è, nemmeno io..." scherza Vincenzo Montella. A San Siro si gioca alle 18. Nessuna paura di sbornia da successo in casa rossonera: "anche perché non è un trofeo sicuramente prestigioso come la Supercoppa che ti può far perdere la testa. Non è la Champions League. In questi dieci giorni abbiamo vissuto belle sensazioni ma, onestamente, sono anche stanco di festeggiare". Nessuna paura di deconcentrazione per il Cagliari. "Vedo i ragazzi concentrati. Loro hanno giocatori imprevedibili in attacco. E' una partita importante anche perché nei prossimi 45 giorni capiremo quali sono i nostri obiettivi reali". Talenti rossoneri. Domani Locatelli compie 19 anni. Il giovane Donnarumma è ormai un punto fermo della squadra. "Sono dei ragazzi eccezionali perché hanno alle spalle delle famiglie equilibrate". Sul mercato il Milan farà qualcosa. "Se ci sarà la possibilità ne abbiamo bisogno. Altrimenti rimarremo così. Bacca e Niang? Il primo ha segnatro poco ma è sempre in partita. Il secondo l'ho visto bene di testa. Incedibili? Non lo è nessuno. Nemmeno io". Infine una proposta. "Mi piacerebbe giocare nei giorni di Natale. Andando in vacanza a gennaio si starebbe meglio tutti".