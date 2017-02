Roma, 25 feb. (askanews) - Vigilia di campionato per il Milan che è atteso nella difficile trasferta in casa del Sassuolo, dove si cercherà di dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina. Vincenzo Montella però in conferenza stampa predica calma: "Adesso stanno ritrovando giocatori importanti che giocano a memoria. Oltre a Berardi il Sassuolo è bravo a costruire azioni importanti. Con Di Francesco poi siamo amici. All'andata abbiamo avuto un rigore generoso, però poi da quel momento abbiamo subito diversi errori che abbiamo sempre accettato. Non parlo mai degli arbitri, bisogna lasciarli sbagliare in pace. In questo campionato il Milan è in credito in merito agli errori arbitrali". Per il tecnico rossonero la vittoria contro la Fiorentina può essere la svolta: "Vincere fa sempre bene. Anche se domani giocheremo contro un avversario importante che negli anni ha dimostrato di poter battere chiunque. Speriamo si parli solo di campo e non succeda come dopo la gara di andata".

Poi parla della questione infortuni e della scelta di Bacca di rinunciare alla Cina e ad un ingaggio super: "De Sciglio e Calabria? Stanno bene e sono disponibili per giocare domani. Anche Locatelli sta bene è motivato e ha voglia di mettersi in mostra. Mi piace molto il suo atteggiamento. Se domani gioca? Sosa ha fatto una grande partita contro la Fiorentina, vediamo oggi. Magari possono giocare insieme visto che sono complementari per me". Poche speranze invece per Lapadula: "E' tornato dalla Nazionale con una caviglia gonfia, ieri non si è allenato. Bacca? Siamo felici della sua decisione. Ha la nostra massima fiducia. Se da giocatore avessi accettato un'offerta così? Non lo so, dipenderebbe da diverse cose". Infine parla dell'esonero di Ranieri: "Nel calcio la riconoscenza non serve. Si guarda solo al presente e poco al passato. Ranieri ha fatto qualcosa di irripetibile. La sua impresa avvicina molto i sogni di tutti".