Montella: "Abbiamo una gran voglia di rivalsa"

Roma, 7 feb. (askanews) - Il ko con la Samp è bruciato moltissimo al Milan alla terza sconfitta consecutiva e allora non c'è di meglio che, una volta caduti da cavallo, rialzarsi subito e giocare. La partita con il Bologna di domani, è una occasione ghiotta per ripartire. "Giocare subito - dice il tecnico rossonero alla vigilia del match rinviato a dicembre per la Supercoppa - abbiamo tutti una grande voglia di rivalsa. Attenzione però al Bologna. Ad eccezione dell'ultima partita ha sempre subito poco ed ha una delle migliori difese del campionato". Archiviati i dissidi con Bacca: "Non c'è stata alcuna guerra. ci siamo capiti e chiariti. volevo capire cosa gli passasse per la testa. Lui lo ha riconosciuto ed ha chiesto scusa. Si è detto disposto ad offrirci una cena dopo la partita di domani. Vedremo se in un ristorante stellato o in una pizzeria. Magari, in base a dove ci porta decido se farlo partire dal primo minuto". Milan in linea con gli obiettivi, "che erano quelli di far crescere i giovani, andare in Europa e provare a fare un miracolo in Supercoppa. La squadra gioca bene, e in crescita e riusciremo a trovare quei punti che finora non abbiamo trovato". L'ultima battuta è sulla scelta di Zapata capitano: "Non solo è quello che ha più militanza, cosa che per me non è una legge assoluta, ma ha anche avuto un atteggiamento che mi è piaciuto molto. Lo considero un grande esempio, come spessore umano come personalità e come correttezza. Nel caso, la indosserà ancora".