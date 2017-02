Mondiali St. Moritz, Goggia: "Che liberazione, emozione enorme"

Roma, 16 feb. (askanews) - Dopo il bronzo nel gigante ai Mondiali di Saint Moritz è tanta la soddisfazione per Sofia Goggia. "Che liberazione - racconta l'azzurra -. E' stata un'emozione enorme anche perché il gigante è la disciplina in cui credo di meno. Mi aspettavo di più dalla discesa, col quarto posto che m'ha lasciato tanto delusa. Ma all'ultima cartuccia ho beccato il bersaglio, anche se non è il centro. Però è bellissimo". Anche se dopo aver concluso la prima manche al secondo posto ha poi chiuso al terzo posto alle spalle della francese Worley e della statunitense Shiffrin. "Il sorpasso della Shiffrin nella seconda manche? Siamo amiche, per quanto si possa essere fra rivali, e c'è grande rispetto fra noi due - spiega l'azzurra -. Al traguardo ci siamo abbracciate e fatte i complimenti a vicenda".