Mondiali, Secondo oro di Hirscher nello slalom di St. Moritz

Roma, 19 feb. (askanews) - Marcel Hirscher vince il secondo oro ai Mondiali di St. Moritz, nello slalom di chiusura dopo quello già conquistato in gigante. E non c'è il suo rivale di stagione, Henrik Kristoffersen sul podio, ma il compagno di squadra Manuel Feller, staccato di 68 centesimi, a completare l'ottimo Mondiale austriaco. Medaglia anche per la Germania, grazie al recupero nella seconda manche di Felix Neureuther, che raggiunge il bronzo a 93 centesimi dal vincitore. Per l'Italia c'è il nono posto di Stefano Gross, il migliore dei nostri, mentre è 14/o Manfred Moelgg, 22/o è Giuliano Razzoli e 24/o Patrick Thaler. Il Mondiale dell'Italia si conclude dunque con il bronzo nel gigante di Sofia Goggia come unica medaglia.