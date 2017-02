Roma, 23 feb. (askanews) - Federico Pellegrino entra nella storia dello sci di fondo italiano grazie alla vittoria ai Mondiali di Lathi in Finlandia. L'azzurro si è imposto nella categoria sprint con un tempo di 3'13"76, battendo in volata il russo Sergey Ustiugov di 0''15 e il norvegese Johannes Hosflot Klaebo staccato di 0''44. "E' un sogno, svegliatemi", le prime parole del fondista di Aosta. "Ero il più veloce anche grazie al lavoro della mia squadra che mi ha dato sci eccezionali". Prima di lui solo tre volte l'Italia era salita sul podio iridato nella sprint e sempre a skating. La prima proprio a Lahti com Cristian Zorzi a segno 16 anni fa. E poi con una valdostana come Chicco, ovvero Arianna Follis, oro nel 2009 a Liberec e argento a Oslo dietro la Bjoergen.

Pellegrino ha portato in fondo una gara da vero maestro: sempre in controllo e senza il minimo errore. In batteria ha tenuto sotto controllo il norvegese Klaebo, che puntava su una gara tattica, beffandolo nel finale. In semifinale evitava di rimanere intruppato, scappando con il russo Ustiugov e superandolo poi nel finale. la finale è stato il capolavoro di Pellegrino. Partito avanti, ha lasciato Ustiugov all'andatura per quasi tutta la gara, mantenendone le code. Sull'ultima salita, poi, lo scatto che distanziava Northug, Hakola e Krogh. Rimanevano in tre per le medaglie, ma Pellegrino era in cerca dell'oro e non lo nascondeva. Controllava Klaebo in terza posizione, con la coda dell'occhio, e sul rettifilo infilava di prepotenza il russo Ustiugov per andare a prendersi la più bella delle medaglie d'oro.