Roma, 23 gen. (askanews) - Il sorteggio della fase a gironi del Mondiale del 2018 in Russia avrà come palcoscenico il Cremlino, a Mosca il primo dicembre 2018. Ad annunciarlo il vice-premier russo, ed ex ministro dello Sport, Vitali Mutko: "Abbiamo avanzato la proposta di questa sede e la Fifa ha accettato". Le 32 squadre che si qualificheranno per la fase finale del torneo saranno suddivise in 8 gruppi da 4 squadre nel sorteggio in programma il primo dicembre. L'edizione 2018 della Coppa del Mondo si disputerà tra il 14 giugno e il 15 luglio.