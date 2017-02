Mondiali, Paris quarto nella combinata di St. Moritz

Lo svizzero Aerni brucia Hirscher per un centesimo,Caviezel terzo

Roma, 13 feb. (askanews) - Continua il momento magico della Svizzera nei Mondiali di St. Moritz. La squadra di casa, che domenica aveva trionfato nella discesa maschile con Beat Feuz, sale nuovamente sul gradino più alto del podio con Luca Aerni, inaspettato vincitore della combinata alpina a danno del favorito Marcel Hirscher. I due al traguardo sono separati da appena un centesimo, stavolta l'elvetico si è imposto con la stessa arma del campione austriaco: trentesimo dopo la discesa, Aerni ha ribaltato la situazione a proprio favore con una manche di slalom impeccabile, nella quale ha realizzato il miglior tempo proprio davanti a Hirscher, mentre il compagno di squadra Mauro Caviezel ha completato l'opera con un altrettanto inaspettato bronzo a 6 centesimi. Senza Peter Fill (uscito nella discesa del mattino), le speranze italiane erano riposte in Dominik Paris e il carabiniere della Val d'Ultimo non ha deluso. Ottavo dopo la discesa, ha tirato fuori dal cilindro una manche di slalom quasi da specialista dei pali stretti, per un quarto posto a pari merito con Alexander Kilde a 40 centesimi dal vincitore che lascia addirittura qualche rammarico