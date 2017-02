Mondiali, la slovena Stuhec oro nella discesa di St. Moritz

Roma, 12 feb. (askanews) - La slovena lka Stuhec si laurea campionessa del mondo nella discesa femminile dei Mondiali di St. Moritz davanti all'austriaca Stephanie Venier e alla statunitense Lindsey Vonn ma il rammarico in casa Italia è grande per la prestazione di Sofia Gogia, quarta al traguardo (come nel supergigante dei Mondiali di Schladming 2013) a 7 centesimi dal bronzo ma autrice di un grave errore in priossimità del traguardo quando ha incrociato pericolosamente le punte degli sci, perdendo molti decimi e una probabile vittoria che sarebbe arrivata al termine di una eccellente prestazione, in una gara disputata finlamente con condizioni meteorologiche buone. Alla fine così è la 27enne di Maribor a trionfare, eguagliando il successo ottenuto da Tina Maze in questa specialità a Vail nel 2015, fino a oggi prima e unica vittoria iridata in questa specialità, mentre Venier (seconda quest'anno nel supergigante di Garmisch), firma la sorpresa di giornata, davanti all'eterna Vonn che centra la settima medaglia mondiale della carriera, la quarta in discesa.