Mondiali, l'austriaca vince il superG, quinta la Curtoni

Roma, 7 feb. (askanews) - Medaglia d'oro per l'Austria nella prima gara del Mondiale di St. Moritz. Nicole Schmidhofer conquista il metallo più prezioso con il tempo di 1'21"34, davanti a Tina Weirather per 33 centesimi e alla padrona di casa Lara Gut, terza a 36 centesimi dalla vincitrice. Bella gara per Elena Curtoni (nella foto), che con il pettorale numero 1, si piazza al quinto posto a 19 centesimi dal podio. Bene anche Federica Brignone, ottava a 84 centesimi dalla vincitrice. E' decima Sofia Goggia con 91 centesimi di ritardo. Francesca Marsaglia è 17/a a 1"94. Fuori Vonn e Veith, tra le deluse c'è anche Ilka Stuhec, 11/a a 1"04. Il programma femminile prosegue domani con la prova della discesa in programma il 12 febbraio.