Mondiali, i convocati azzurri, C'è Razzoli, Casse e Sala riserve

Roma, 29 gen. (askanews) - Saranno 21 gli azzurri ai Mondiali di sci alpino di St. Moritz. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha reso pubblica la lista. I posti disponibili erano 24 ma si è deciso di usarne tre in meno. Ci sono però due riserve: Mattia Casse al posto di Christof Innerhofer se il velocista di Gais non riuscisse a recuperare la microfrattura al perone sinistro dopo il weekend di Kitzbuehel. Tommaso Sala in attesa di capire se Patrick Thaler riuscirà a superare la lesione al legamento collaterale del ginocchio destro patita nello slalom di Schladming. Convocato invece Giuliano Razzoli. Questi gli azzurri. Uomini: De Aliprandini, Eisath, Fill, Gross, Innerhofer, Moelgg, Paris, Razzoli, Thaler, Tonetti. Riserve: Casse, Sala. Donne: Bassino, Brignone, Costazza, E. Curtoni, I. Curtoni, E. Fanchini, Goggia, Marsaglia, Manuela Moelgg, Schnarf, Stuffer.