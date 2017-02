Mondiali, Goggia in testa dopo la discesa della combinata

Roma, 10 feb. (askanews) - Sofia Goggia è in testa al termine della discesa femminile valida per la combinata alpina dei Mondiali di St. Moritz. La bergamasca ha concluso la manche la cui partenza è stata abbassata dal cancelletto sul supergignte a causa della nebbia che incombeva nella parte alta del tracciato con il tempo di 1'16"90 e precede la slovena Ilka Stuhec di 12 centesimi, terzo posto parziale per Lara Gut a 43 centesimi. Da tenere d'occhio anche Michelle Gisin, quarta a 57 centesimi, mentre le statunitensi Laurenne Ross e Lindsey Vonn sono finite quinta e sesta a 67 e 85 centesimi. Buona la prestazione di Elena Curtoni, nona a 1"32, quindicesima Federica Brignone a 1"61 e venticinquesima Marta Bassino a 3"02. La manche di slalom è in programma a partire dalle ore 13.

"Oggi - ha detto la Goggia al traguardo - sono riuscita ad attaccare maggiormente, anche se ho commesso un errore sul salto che mi ha fatto perdere velocità in vista delle ultime porte. La gara è ancora tutta da costruire, le slalomiste più forti sono molto avanti e con poco distacco, l'unica possibilità è attaccare a tutta anche nel pomeriggio".