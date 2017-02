Mondiali, Doppietta svizzera nella combinata, Goggia inforca

Paura per Lara Gut in ospedale per accertamenti al ginocchio

Roma, 10 feb. (askanews) - Finisce dopo poche porte dello slalom il sogno di Sofia Goggia di salire sul podio nella combinata nei Mondiali di St. Moritz. La bergamasca, brillante nella discesa del mattino che le aveva regalato il primo posto su una pista accorciata alla partenza del supergigante a causa del maltempo, è uscita nel pomeriggio nella manche fra i pali stretti.

A festeggiare alla fine è così la Svizzera, che piazza Wendy Holdener e Michelle Gisin al primo e secondo posto, anche se la storica giornata delle atlete di casa è funestata dalla caduta durante il riscaldamento per lo slalom di Lara Gut, trasportata in elicottero in ospedale per accertamenti al ginocchio. La medaglia di bronzo finisce invece al collo dell'austriaca Michaela Kirchgasser, risalita di otto posizioni al pomeriggio. In casa Italia buono il comportamento di Federica Brignone (nella foto Fisi), settima al traguardo con un recupero di otto posizioni in slalom, così come Marta Bassino è risalita dal venticinquesimo a diciassettesimo posto. Fuori Elena Curtoni.