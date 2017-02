Mondiali, cancellata per nebbia la discesa di St.Moritz

Roma, 11 feb. (askanews) - Dopo oltre due ore e mezza di continui rinvii è stata definitivamente cancellata la discesa libera dei mondiali di sci alpino a St. Moritz. Da decidere ora se si recupererà domani in concomitanza con la discesa femminile o la prossima settimana. La nebbia ha impedito lo svolgimento della gara e per motivi di sicurezza la Fis ha optato per l'annullamento. Tre gli azzurri al via: Peter Fill con il pettorale 9, Dominik Paris con il 15 e Mattia Casse con il 28.