Mondiale a 48, club europei contrari: "Decisione politica"

Roma, 10 gen. (askanews) - L'Associazione europea dei club si schiera compatta contro l'allargamento a 48 squadre del Mondiale di calcio approvato oggi dal Consiglio Fifa che entrerà in vigore dal 2026. Secondo l'associazione il format attuale con 32 nazionali "ha dimostrato di essere la formula perfetta sotto ogni punto di vista. Discutibile e' anche l'urgenza con cui e' stata presa una decisione cosi' importante, visto che mancano 9 anni alla sua implementazione, senza l'appropriato coinvolgimento delle altre parti in causa. Comprendiamo che questa decisione e' stata presa piu' per ragioni politiche che sportive e sotto considerevoli pressioni politiche, qualcosa che l'Eca ritiene incresciosa". L'eca si è riservata di studiare l'impatto e le conseguenze per i club del nuovo format in vista della riunione dell'esecutivo in programma a fine mese.