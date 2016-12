Roma, 30 dic. (askanews) - Gianni Infantino sta provando a ripulire l'immagine del calcio mondiale perché il pesce puzza dalla testa. L'ex dg della Juventus, Luciano Moggi, parla in questi termini della situazione del calcio in una intervista a The Corner, il programma in onda lunedì 2 gennaio 2017 alle 19.15 su EuroNews.

Su Blatter, Platini ed il loro coinvolgimento nello scandalo Fifa 2015 afferma: "Io penso quello che possono pensare le persone di buon senso. Cioè che a capo di queste organizzazioni che comandano il calcio ci siano persone di poco conto, non vorrei dire di malaffare, ma certamente ci si avvicina a questo. Se i capi del calcio, cioé Blatter e Platini, hanno fatto quello che è stato detto - e l'hanno fatto perché sono stati condannati e non sono riusciti a difendersi -, penso non ci siano dubbi sul fatto che il pesce puzzi dalla testa". Gianni Infantino "sta provando a ripulire l'immagine del calcio. Indubbiamente è una persona diversa dai precedenti. E' una persona pulita, che sostanzialmente vuole il bene del calcio. [...] E' un personaggio che ha a cuore le sorti del calcio, a differenza di Blatter e Platini, che avevano a cuore altre cose". Sull'arrivo degli imprenditori asiatici in Europa e sulla partenza di giocatori e allenatori in Asia conclude: "Noi andiamo ad insegnare il calcio a loro. Loro vengono per fare merchandising da noi, perché loro non possono insegnarci il calcio".