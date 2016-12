Roma, 30 dic. (askanews) - "Calciopoli non esiste. Per esistere Calciopoli bisognava prendere tutte le squadre, perché il calcio va visto a 360 gradi e non certamente prendendo una squadra ed escludendo tutte le altre". Lo ha detto Luciano Moggi in una intervista esclusiva in onda lunedì 2 gennaio 2017 nel programma ""The Corner" alle 19.15 su EuroNews.

"Se io telefono a un designatore per lamentarmi di una cosa e questo è ammesso dal regolamento... se si escludono tutti gli altri che telefonavano più di me e chiedevano anche favori... diventa un reato il mio, che reato non è", continua Moggi. "Il problema di fondo è l'esclusione di tutte le squadre di calcio e l'inclusione della Juventus, mettendo sotto i riflettori soltanto quello che ha fatto la Juventus e che non aveva niente di illecito". Moggi poi conclude: "Sono considerato l'ideatore di Calciopoli, però non hanno ancora detto dov'erano le frodi. Erano nella mente di chi sostanzialmente ha creato l'indagine. [...] La Juventus vinceva perché c'era Moggi che aiutava la Juventus e non è così. La Juventus vinceva perché aveva giocatori buoni e migliori degli altri". Tornare nel calcio? Per ora meglio in tv: "Come giornalista e opinionista mi diverto molto [...] e poi oltretutto se sbaglio, pazienza! Invece se faccio l'operatore in una società di calcio e sbaglio, ne pago le conseguenze".