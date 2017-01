Mistero Derrick Rose a New York sparisce e non si presenta

Roma, 10 gen. (askanews) - Ottava sconfitta consecutiva dei New York Knicks che cedonoi ai New Orleans Pelicans. Ma a far notizia è il mistero di Derrick Rose che non si presenta al Madison Square Garden, non avvisa nessuno e chiude ogni comunicazione con i Knicks. Coach Jeff Hornacek a fine parita dice: "In questo momento non ho spiegazioni da darvi". Nelle altre due partite della notte Nba Oklahoma stende Chicago con l'ennesima splendida prestazione di Russel Westbrook che falklisce la 18esima tripla doppia per un soffio con 21 punti, 14 assist e 9 rimbalzi. Towns con 34 punti guida Minnesota contro Dallas. Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba:

New York Knicks-New Orleans Pelicans 96-110 Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder 94-109 Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks 101-92