Milik: "Vorrei tornare presto ma meglio non avere fretta"

Roma, 21 dic. (askanews) - "Mi piacerebbe molto tornare al più presto in campo ma in questi casi è meglio non avere fretta perché avrei più da perdere che da guadagnarci". Per Arkadiusz Milik, dopo la rottura del crociato, è in corso la riabilitazione. Per l'attaccante del Napoli però sarà importante non bruciare le tappe: "A gennaio non ci sono partite così importanti da rischiare un rientro anticipato, ho davanti a me altri dieci anni di carriera, forse anche di più perché vorrei giocare fino ai 40 come Totti", confessa l'attaccante del Napoli al portale polacco "Laczy nas pilka". "Sto molto bene, passo la maggior parte del tempo a fare riabilitazione e rafforzare la muscolatura. So che i tifosi vorrebbero una data certa sul mio rientro ma è difficile da stabilire. I medici mi hanno detto che servono tre mesi perché il legamento sia completamente guarito, poi avrò bisogno ancora di un po' di tempo per tornare a completa disposizione" conclude Milik.