Milik: "Sono felice, non vedo l'ora di tornare in campo"

Roma, 12 gen. (askanews) - "E sì! Posso allenarmi con la squadra! Sono contentissimo e non vedo ora di tornare in campo, ogni giorno il rientro è più vicino". Arkadiusz Milik esulta così, via Twitter, dopo il via libera del professor Mariani. L'attaccante polacco del Napoli ha superato la visita di controllo a Villa Stuart per il ginocchio operato e potra' tornare ad allenarsi con i compagni per ritrovare la migliore condizione e quindi mettersi a disposizione di mister Sarri. Milik, a inizio ottobre in nazionale, aveva riportato la rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.