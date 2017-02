Milik: "Abbiamo qualità per fare bene anche in Champions"

Roma, 8 feb. (askanews) - "Il Napoli ha la qualità per continuare a giocare così bene anche in Champions League". Arek Milik, pronto a tornare in campo dopo il lungo infortunio, intervistato dalla rivista ufficiale dell'Ajax, oltre a parlare della sua ex squadra, ha raccontato dei suoi primi mesi in Italia: "La differenza che c'è tra il Napoli e l'Ajax è che lì eravamo tutti giovani e mancavano quei tre, quattro giocatori esperti che ti aiutavano ad avere la continuità dei risultati".