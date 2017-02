Milan: per Romagnoli almeno due settimane di stop

Roma, 10 feb. (askanews) - Vincenzo Montella dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per almeno due settimane. Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che il difensore uscito anzitempo per infortunio durante la sfida contro il Bologna di mercoledì sera, ha riportato "una lesione ad un muscolo flessore della coscia destra". Romagnoli quindi salterà sicuramente il big match di lunedì sera contro la Lazio e poi Fiorentina e Sassuolo. Se poi la prognosi dovesse rivelarsi di circa un mese, sarebbe a rischio la sua presenza anche contro Chievo e Juventus di inizio marzo.Per Vincenco Montella a questo punto è vera emergenza in difesa vista la squalifica di Paletta e gli infortuni di Antonelli e De Sciglio, dovrebbe toccare al duo Gomez-Zapata.