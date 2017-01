Milan-Napoli ad alto rischio, stop a vendita settore ospiti

Roma, 12 gen. (askanews) - Stop alla vendita dei biglietti del settore ospiti per Milan-Napoli considerata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ad alto rischio. La decisione sulla gara in programma sabato 21 gennaio (ore 20.45) è stata presa anche in considerazione dei connotati di rischio della gara "in ragione del comportamento violento tenuto da una frangia di tifosi partenopei in occasione della gara Napoli-Spezia". Il bilancio finale degli scontri è stato di sei poliziotti feriti. Gli agenti eran intervenuti nel tentativo di evitare che un gruppo di ultrà del Napoli (gemellati con il Genoa) riuscisse ad arrivare a contatto con i tifosi dello Spezia all'altezza di via Terracina.