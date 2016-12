Milan, Galliani: "Se ulteriori ritardi niente Supercoppa"

Roma, 20 dic. (askanews) - "Abbiamo subito un gravissimo danno sportivo". Ha commentato così Adriano Galliani, l'imprevisto per cui il volo che oggi pomeriggio avrebbe dovuto portare il Milan a Doha per la sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus, è stato spostato di un giorno. "La Juventus è già tranquilla al caldo, domani si allenerà con venti gradi in più di quelli che ci sono a Milanello, mentre noi arriveremo di notte e là potremo fare solo la rifinitura della vigilia" riporta Sport Mediaset. Se anche il volo di domani subirà un sensibile ritardo, il Milan non partirà per Doha, dove venerdì è in programma la Supercoppa italiana con la Juventus. E' quanto ha notificato il club rossonero alla Lega Serie A dopo che è stato spostata di un giorno la partenza per problemi tecnici del charter che oggi alle 15 avrebbe dovuto decollare da Malpensa.