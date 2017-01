Milan: De Sciglio out 3-4 settimane. Nuovi esami per Bonaventura

Roma, 30 gen. (askanews) - Infortuni più lunghi del previsto per Mattia De Sciglio e Giacomo Bonaventura. Entrambi i calciatori sono usciti malconci dalla trasferta di Udine: il difensore è stato protaognista di un brutto fallo ricevuto dal calciatore bianconero De Paul, mentre il secondo è uscito dal campo dopo nemmeno 30' di gioco. Mattia De Sciglio dovrà stare fermo per circa 3-4 settimane. Dagli accertamenti svolti in mattinata alla clinica "La Madonnina" (dove il giocatore è arrivato con un vistoso tutore alla caviglia e sorretto dalle stampelle), è emerso un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso. Più complicata invece la situazione di Bonaventura che ha subito una lesione muscolare all'adduttore sinistro abbastanza rilevante e, poiché l'ematoma non è stato ancora riassorbito, serviranno nuovi accertamenti per stabilire l'esatta gravità dell'infortunio. Si prospettano, dunque, tempi di recupero abbastanza lunghi.