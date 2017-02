Milan, closing confermato per il 3 marzo

A comunicarlo il club in una nota

Roma, 28 feb. (askanews) - Il closing del Milan è confermato il 3 marzo. Lo rende noto il club rossonero in un comunicato pubblicato sul sito. "AC Milan informa che, in considerazione di quanto comunicato alla società dall'azionista di maggioranza Fininvest S.p.A. - si legge nella nota del club rossonero - l'assemblea dei soci avrà luogo in seconda convocazione il 3 marzo 2017 alle ore 09.30 presso Casa Milan".