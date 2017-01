Milan-Cagliari 1-0, decide Bacca

Roma, 8 gen. (askanews) - Un gol di Bacca propiziato da una giocata di Lapadula regala al Milan (1-0) la vittoria nel primo posticipo della diciannovesima giornata del campionato di serie A. Il gol partita all'88': palla in mezzo per Lapadula che prova la girata al volo, la palla rimane lì, l'ex Pescara la ritocca per Bacca che fulmina freddamente Rafael per il gol del vantaggio rossonero. Nel finale espulso Bruno Alves. Il Milan (che ha una partita da recuperare) sale così a 36 punti in classifica, quinto ad un punto dalla Lazio ed a due dal Napoli. Per chiudere il quadro della diciannovesima giornata di serie A bisogna attendere ora la disputa di Juventus-Bologna che avrà inizio alle ore 20.45.