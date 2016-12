Per la statunitense 25ma vittoria. Niente podio per l'Italia

Roma, 28 dic. (askanews) - La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto anche il secondo gigante a Semmering bissando il successo ottenuto ieri sotto una fitta nevicata. Per la Shiffrin 25 successi in carriera (3 in gigante) e possibile tripletta con lo slalom di domani. La Shiffrin è uscita quasi indenne dalla bufera della seconda manche che ha rimescolato la classifica, ad eccezione dei primi tre posti: dietro all'americana la francese Tessa Worley, terza a metà gara, con soli 15 centesimi di ritardo, terza la tedesca Viktoria Rebensburg, a 18 centesimi dalla leader. Non c'è podio oggi per l'Italia, che chiude con l'ottavo posto di Manuela Moelgg, a 94 centesimi dalla Shiffrin e il nono di Federica Brignone, 2 centesimi dietro la compagna. Le due azzurre erano rispettivamente sesta e quarta a metà gara, ma non sono riuscite a mantenere il contatto con le primissime nella seconda frazione. Ritirata Sofia Goggia.