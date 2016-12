Roma, 29 dic. (askanews) - Lionel Messi è stato eletto miglior 'playmaker' dell'anno dall'Iffhs, la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio. L'argentino, con 172 punti, ha preceduto il suo compagno di squadra Andres Iniesta (66), vincitore nel 2012 e 2013, e il tedesco del Real Madrid, Toni Kroos (45), che ha vinto l'edizione del 2014. Ottavo posto per l'ex Juventus Paul Pogba (26), mentre e' 12esimo in compagnia di Neymar il capitano del Napoli, Marek Hamsik (3 preferenze). Per Messi è una riconferma avendo vinto il premio anche lo scorso anno ma con 29 punti in meno. Dal 2008 ad oggi hanno vinto solo giocatori del Barcellona: Xavi (4 volte), Iniesta (2) e Messi (2). Solo Kroos ha rotto nel 2014 questo monopolio.