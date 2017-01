Maurizio Sarri invita Maradona al San Paolo: "Ne ha le chiavi"

Roma, 14 gen. (askanews) - Maurizio Sarri chiama Maradona al san Paolo. L'argentino arriverà oggi in città ma difficilmente sarà domani allo stadio. Nel pomeriggio lo attendono le prove dello spettacolo "Tre volte 10" che poi andrà in scena lunedì sera al teatro San Carlo: "Maradona secondo me sta bene dentro uno stadio, mi piacerebbe di più vederlo al San Paolo che non al San Carlo - commenta Sarri - Credo che lui abbia le chiavi del San Paolo, ne sia il legittimo proprietario. Sceglierà lui se venire o meno al San Paolo". Ma la priorità è il Pescara: "Non sarà una formalità, anzi. La squadra di Oddo è quella che ci ha messo di più in difficoltà ed hanno raccolto meno di quanto meritavano". Davanti torna Mertens dopo la squalifica in Coppa. er Milik c'è da aspettare: "Il suo ritorno in questo momento è solo teorico. Un conto è il recupero clinico, un altro quello atletico". Anche per Pavoletti c'è da aspettare: " E' pronto solo per qualche spezzone. Va gestito e preservato".