Marotta: "Nessun problema con Dybala, a breve il rinnovo"

Roma, 3 gen. (askanews) - Beppe Marotta nel giorno della presentazione del nuovo acquisto Tomas Rincon fa il punto del mercato della Juventus. L'amministratore delegato bianconero ai microfoni di Premium Sport parla del futuro di Dybala e del mancato arrivo di Gagliardini: "Gagliardini mai trattato, è un profilo non funzionale alla nostra politica. A centrocampo abbiamo giocatori importanti come Sturaro e Lemina che sono suoi coetanei. Nessuna beffa. Con Dybala siano in fase di rinnovo e Morata si è trovato bene qui, ma non vuol dire nulla". "Interesse del Real per Dybala? Sono solo voci, con lui abbiamo un ottimo rapporto, firmò per cinque anni e siamo in fase di rinnovo. Nessun problema di rapporti tesi, anzi è un motivo d'orgoglio per lui vestire una delle maglie più prestigiose al mondo" continua Marotta. Infine l'ad della Juventus smentisce il ritorno di Morata: "E' legato sentimentalmente all'Italia e alla Juventus, si è trovato bene qui, ma ciò non significa nulla. E' del Real Madrid ed è giusto non andare oltre".