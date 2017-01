Maria Sharapova rientrerà il 26 aprile a Stoccarda

La tennista russa squalificata per doping per quindici mesi

Roma, 10 gen. (askanews) - Maria Sharapova rientrerà al tennis giocato il prossimo 26 aprile al torneo di Stoccarda. La conferma è arrivata dagli organizzatori del Porsche Tennis Grand Prix, torneo Wta Premier giocato su terra indoor, che hanno assegnato alla tennista russa, una wild card. Sharapova, 29 anni, 5 prove dello Slam vinte in carriera, ha già giocato il torneo di Stoccarda vincendolo per tre anni consecutivi dal 2012 al 2014. La Sharapova era stata inizialmente squalificata per due anni per doping avendo continuato ad utilizzare una sostanza, il Meldonium, messa nella lista nera a partire dall'1 gennaio 2016. Successivamente il Tas di Losanna ha accolto il ricorso riducendo la sospensione da ventiquattro a quindici mesi.