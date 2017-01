Marco Belinelli e Danilo Gallinari entrambi sconfitti

Roma, 6 gen. (askanews) - Marco Belinelli e Danilo Gallinari vanno entrambi ko nella serata di basket Nba. Belinelli chiude con 5 punti (tutti dalla lunetta) in 21 minuti ed una tripla annullata a fil di sirena. Canestro contestatissimo che costa la sconfitta ai suoi Hornets. Non va meglio a Gallinari che segna 15 punti con Denver ma incassa la quarta sconfitta di fila. San Antonio si appoggia a Aldridge che chiude con 28 punti, Leonard con 24 e Parker con 21 punti e 9 assist. ello scontro diretto tra James Harden e Russell Westbrook è il primo a festeggiare, con i suoi Houston Rockets che si impongono sugli Oklahoma City Thunder per 118-116 grazie ai liberi del brasiliano Nene a meno di un secondo dalla fine. Per il "Barba" doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi (ci sono anche 8 assist), mentre ad OKC non bastano i 49 punti di Westbrook. Damian Lillard ritorna in campo e Portland ritrova il successo dopo la battuta d'arresto contro Golden State. Il numero 0 ne segna 21 con 10 assist. Questi i risultati delle partite del campionato di basket Nba disputate nella notte:

Indiana Pacers - Brooklyn Nets 121-109 Toronto Raptors - Utah Jazz 101-93 Detroit Pistons - Charlotte Hornets 115-114 New Orleans Pelicans - Atlanta Hawks 94-99 Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 118-116 Dallas Mavericks - Phoenix Suns 95-102 Denver Nuggets - San Antonio Spurs 99-127 Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 118-109