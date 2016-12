Roma, 30 dic. (askanews) - Un 2016 in agrodolce per Claudio Marchisio che affida a Istagram un bilancio dell'anno che sta per concludersi: "In questo 2016 oltre alle tante vittorie, non posso dimenticare questa lunghissima estate. Saltando la premiazione di fine anno allo Juventus Stadium con i miei compagni,l'Europeo in Francia e la primissima parte di questa stagione. Il duro lavoro fatto in quei mesi non potrò mai dimenticarlo. 2016 AGRODOLCE #MC8 #riflessioni#momenti #ricordi #fineanno", ha scritto il numero 8 juventino che ha anche postato un video che lo ritrae in allenamento durante il recupero per l'infortunio al ginocchio sinistro occorsogli in occasione del match contro il Palermo quando riportò la rottura del crociato anteriore.