Marchisio: "Non vincere Supercoppa è stato un grande rammarico"

Roma, 2 gen. (askanews) - "Non riuscire a vincere il primo trofeo della stagione non è stato di certo bello, un rammario importante. Ad ogni modo guardiamo a quanto di buono è stato fatto, record su record, trofei vinti e titolo di Campioni d'inverno vinto in anticipo che ci fa iniziare questo 2017 con fiducia e voglia di continuare. Claudio Marchisio, intervistato da "Jtv", torna sulla sconfitta in Supercoppa contro il Milan dove un ko non può cancellare quanto di buono fatto in questi anni: "Ho definito il mio 2016 come un anno agrodolce, per via del mio lungo infortunio e potremmo legarlo anche alla squadra, considerato come si è concluso, con l'unico neo di un anno solare completamente positivo" conclude Marchisio.