Marchisio: "Non credo ci sia un vantaggio ad arrivare prima"

Roma, 21 dic. (askanews) - Claudio Marchisio non vuol sentir parlare di svantaggio del Milan dopo lo slittamento della partenza dei rossoneri per Doha, dove affronteranno la Juventus per la finale di Supercoppa italiana. "Non credo sia un gran vantaggio arrivare prima. A noi interessa solo prepararci al meglio per questa sfida che è diversa perché è una partita secca e poi perché affrontiamo una squadra che sta facendo bene. E vogliamo vincere", ha commentato il centrocampista della Juve. "La sfida di campionato contro i rossoneri ci ha insegnato che non bisogna sottovalutare nessun avversario - continua Marchisio - se non si mette grande concentrazione, e tanta voglia, si può rischiare con chiunque. Questo vale ancora di più in una finale come questa, dove se sbagli qualcosa la partita si può mettere male in un attimo, ed è difficile poi recuperarla", ha aggiunto. Sulla sua ripresa dopo l'infortunio: "Dopo l'infortunio cerco soltanto di allenarmi bene giorno dopo giorno per arrivare al massimo della forma, soprattutto per la seconda parte del campionato. Il gol per me non è un pensiero fisso, anzi. Ora mi sento molto bene e so che c'è una finale da giocare e da vincere".