Maradona: "Tevez in Cina? Ha fatto quello che doveva fare"

Roma, 7 gen. (askanews) - Diego Armando Maradona torna a parlare dei problemi dell'Afa, la Federazione nazionale argentina. L'ex attaccante del Napoli, in un'intervista al quotidiano argentino "Olè", ha rivelato la sua preoccupazione per la situazione: "Gianni Infantino si è rotto le scatole della crisi del calcio argentino. I dirigenti dell'Afa non devono continuare a sbagliare, devono cambiare lo statuto e lasciar fare alla Fifa, spero sia così perché temo che il nostro calcio venga fermato". "Lunedì incontrerò di nuovo Infantino - continua Maradona -, i dirigenti dell'Afa devono stare attenti perché c'è il rischio che il calcio argentino venga sospeso dalle competizioni internazionali". Infine parla anche dell'addio di Carlos Tevez al Boca Junior per andare a giocare in Cina per circa 40 milioni all'anno: "Ha fatto quello che doveva. Noi tifosi del Boca dobbiamo ringraziarlo per essere tornato. Carlitos non ha ingannato nessuno, ha semplicemente accettato un'offerta stellare, anche io e Riquelme non avremmo potuto dire di no. Dispiace perché la squadra perde tantissimo senza di lui, è insostituibile".