Maradona: "Higuain? Oggi più attaccati ai soldi che alla maglia"

Roma, 27 dic. (askanews) - Parla a 360 gradi Diego Armando Maradona che intervista da Sky Sport parla di Higuain, della sfida scudetto con la Juventus e del momento d'oro di Mertens. A Dubai, a margine dei "Globe Soccer Awards", il Pibe de Oro ha detto: "Vedere Higuain con la maglia della Juventus? Non si poteva fare il miracolo. De Laurentiis è disposto a vendere la moglie, ha visto che i bianconeri lo volevano e l'ha venduto. Ognuno nel suo cuore sceglie. O Napoli o la Juventus. Io ho scelto Napoli, Higuain ha scelto la Juventus. I tempi sono cambiati rispetto ai miei, quando eravamo attaccati più alla maglia che ai soldi". Secondo Maradona poi il gap tra Napoli e Juventus si è ridotto: "Non c'è tanta differenza tra Juventus e Napoli, nel gioco sono alla pari. E il Napoli può migliorare ancora, deve solo aspettare che rientrino i giocatori infortunati". Poi la Champions: "Contro il Real Madrid sarà dura, anche perchè il Napoli avrà di fronte giocatori al top, mi piacerebbe che si dovessero affrontare oggi perchè Cristiano non è in forma smagliante come al solito...".

Infine parla di Mertens: "Il gol di Mertens al Torino? L'ho visto, dobbiamo chiedergli se volesse fare un cross o tirare in porta Resta un gol splendido, bellissimo, però bisogna dire la verità! In ogni caso ha giocato una grandissima partita in un ruolo inedito per lui, sta facendo un campionato meraviglioso".