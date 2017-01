Maradona: "Higuain con i piedi non è come Messi e Dybala"

Roma, 17 gen. (askanews) - Dopo lo spettacolo al teatro San Carlo di Napoli, ieri sera, Diego Armando Maradona è sempre al centro della scena. Il Pibe de Oro oggi a Palazzo Vecchio a Firenze ha parlato del Napoli e anche di Higuain: "Messi, Dybala e Higuain sono grandissimi giocatori. Messi è il migliore dei tre, ha la palla al piede cone non la tengono gli altri. Dybala crescerà come giocatore e Higuain continuerà a fare gol: con la palla è così così rispetto a Messi e Dybala. Ieri ho parlato con De Laurentiis per fare delle cose in futuro, mi ha invitato anche allo stadio. Vediamo se possiamo fare qualcosa per Napoli. Su Sarri avevo detto quello che pensavo, poi lui ha cambiato ed io ho riconosciuto il mio errore. Mi piace molto veder giocare il Napoli, peccato che la Juve sia sempre lì sopra. Buffon è uno dei grandissimi del calcio" conclude Maradona.