Roma, 18 gen. (askanews) - "Non sono un traditore, ho solo una faccia". Diego Armando Maradona sara' ospite domani de "L'Intervista" su Canale 5 (ore 23.20), nel dietro le quinte della trasmissione, in un video della piattaforma Witty Tv. "Maurizio Costanzo - ha detto Maradona - mi pare sia la persona giusta, con la qualita' umana di cui avevo bisogno per trasmettere alla gente italiana quello che penso e cioe' che io non sono un traditore. Io mi muovo con il cuore, ringrazio per questa possibilita' di aprirmi, non ho due facce. Io ne ho solo una". "El pibe de oro", uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, è il primo protagonista e si unirà al conduttore in una conversazione profonda che va a scavare nelle emozioni, nei ricordi, con domande puntuali e risposte sincere. (Foto ufficio stampa http://www.wittytv.it)