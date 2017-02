Maradona alla Fifa: "Lavorerò per federazione trasparente"

Roma, 9 feb. (askanews) - Diego Armando Maradona entra ufficialmente a far parte della Fifa. A dare la notizia è stato lo stesso "Pibe de Oro" che dopo l'addio di Blatter e l'elezione di Gianni Infantino, si è riavvicinato al massimo organo sportivo mondiale. Sui social Maradona ha sottolineato la soddisfazione per il nuovo incarico: "Adesso sì, è ufficiale - ha scritto -. Finalmente posso realizzare uno dei sogni della mia vita: lavorare per una Fifa pulita e trasparente, insieme a persone che amano davvero il calcio. Grazie a tutti coloro che mi hanno incoraggiato ad affrontare questa nuova sfida".