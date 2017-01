Maradona al San Carlo, per una notte diventa il San Paolo

Roma, 17 gen. (askanews) - Per una notte il san Carlo, il massimo teatro napoletano, tempio della lirica, si è trasformato in uno stadio per osannare Diego Armando Maradona a trent'anni dallo scudetto vinto dal Napoli nel 1987. Regista dello spettacolo "Tre volte dieci" Alessandro Siani, campione d'incassi al botteghino che ha voluto celebrare il campione. Siani è dietro le quinte per tutta la durata. Lo spettacolo è solo per Diego accolto da un boato quando si presenta sul palco. "Auguro al Napoli che vinca tutto, voglio che la gente di Napoli sia felice", dice il Pibe de Oro, mentre dalla platea gli urlano di non andare via. "Noi ti amiamo, tu puoi tutto, ora hai anche le chiavi della città - rilancia Siani - Tutti mi danno le chiavi, ma non ho l'indirizzo", scherza l'argentino. Al presidente De Laurentiis, seduto in poltronissima chiede di vincere, "abbiamo fiducia in lui. Ora devo andare a Dubai, ho tre anni di contratto. Ma ci sono giocatori del Napoli che vogliono che la gente sia felice, quindi sono tranquillo. E il presidente vuole vincere". Al figlio chiede scusa, "non ti lascerò mai più". (segue)