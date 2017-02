Maradona: "Aggressione? Show mediatico"

Roma, 15 feb. (askanews) - Diego Armando affida al proprio profilo Facebook la replica sulla presunta aggressione nei confronti della compagna Rocio che ha fatto scattare l'intervento della Polizia nell'albergo che ospita l'argentino e la sua famiglia. "Voglio comunicarvi che mi trovo a Madrid - ha scritto Maradona - assieme alla mia famiglia, in attesa della partita del Napoli, per la Champions. Il mio avvocato Matias Morla ha parlato con le autorità spagnole. Non esiste nessuna denuncia e nessuno si spiega il motivo di tutto questo show mediatico. Io sto attraversando un momento bellissimo, lasciamoli parlare come vogliono...". Questa mattina, intorno alle 8.50 una donna ha chiamato la reception dell'albergo dicendo che Maradona la stava aggredendo. Sul posto è arrivata l'ambulanza e la Polizia. Gli agenti sono saliti in camera di Maradona dove la compagna Rojo ha parlato solo di una pesante diverbio senza però sporgere alcuna denuncia.