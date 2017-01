Roma, 18 gen. (askanews) - Giornata storica per il Napoli e per i suoi tifosi. Poco dopo le 16 Diego Armando Maradona è arrivato a Castel Volturno, al centro sportivo dove si allena la squadra di Maurizio Sarri per un saluto, raccogliendo così l'invito della scoietà di qualche giorno fa. Il Pibe de Oro, che aveva già incontrato alcuni membri della squadra lo scorso lunedi al San Carlo, nonostante sia stato impegnato questa mattina all'emittente televisiva "Piuenne", l'argentino è passato a salutare i calciatori e il tecnico prima di partire per Roma. L'annuncio dell'arrivo di Maradona è stato dato dal Napoli, attraverso il sito ufficiale, svelando anche che il Pibe de Oro seguirà la squadra a Madrid, per l'andata degli ottavi di Champions League contro il Real: "Diego ha accettato l'invito di De Laurentiis e sarà con noi a Madrid". Oggi il primo incontro tra il Pibe de Oro e il ct Maurizio Sarri che il campione argentino ha salutato con un affettuoso pizzico sulla guancia, dopo averlo duramente criticato nei primi mesi sulla panchina del Napoli. È la prima volta dal suo addio, nell'aprile del 1991, che Maradona rende visita alla sede del club azzurro che è dal 2004 a Castel Volturno.