Manuela Moelgg terza nel gigante di Semmering

Roma, 27 dic. (askanews) - L'azzurra Manuela Moelgg torna sul podio a sei stagioni dall'ultima volta. L'italiana ha chiuso al terzo posto del gigante di Semmering alle spalle della statunitense Mikaela Shiffrin alla 24ma vittoria in carriera e la francese Tessa Worley giunta a 78 centesimi. Terzo posto a 1"09 per l'azzurra Manuela Moelgg. Quarto posto per la svizzera Lara Gut, 17essima dopo la prima manche che, con 1"24 ha preceduto l'altra azzurra Marta Bassino, con un ritardo di 1"56.