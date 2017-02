Mancini: "Avremmo potuto lottare con la Juventus"

Roma, 28 feb. (askanews) - Roberto Mancini torna ai microfoni di Sky sul suo addio all'Inter. Il tecnico di Jesi è convinto che se fosse rimasto sulla panchina nerazzurra la squadra avrebbe potuto lottare per il titolo: "Quest'anno avremmo potuto lottare, facendo le cose come pensavo io, con la Juventus. Forse non avremmo vinto e saremmo arrivati secondo, ma serebbe stato un anno importante. Mancini parla del suo addio: "Non posso dire che sia finita male ma abbiamo optato per la rescissione consensuale del contratto perché non c'erano più le basi per lavorare tranquillamente e serenamente. Ci siamo trovati nel mezzo di una cessione del club e c'era abbastanza caos, mentre in quei momenti era fondamentale continuare a lavorare sul nostro progetto che l'anno primo ci aveva visto primi per tante giornate, bisognava continuare a lavorare su quella strada, ma in quel momento non c'erano le basi per farlo" ha detto Mancini. "La storia dell'Inter l'ha fatta la famiglia Moratti, Zhang ha numeri per fare bene, ma fare la storia non è così semplice. L'errore più grande? Forse è stato quello di mandare via Fassone che per tutti noi era un punto di riferimento".