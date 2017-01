Maltempo, a rischio Pescara-Fiorentina di domani

Roma, 7 gen. (askanews) - Le condizioni meteo avverse stanno mettendo a rischio la praticabilità di diversi impianti di gioco anche in serie A. A rischio la gara tra Pescara e Fiorentina di domenica pomeriggio allo stadio Adriatico che potrebbe non giocarsi. Sulla propria pagina Facebook, la società abruzzese ha postato delle foto del terreno gioco dello stadio e del centro sportivo coperto da 30 cm di neve e ghiaccio sulle rampe di accesso alle tribune il che pone la partita a rischio proprio per l'incolumità degli spettatori. Saltata la seduta d'allenamento prevista al Poggio degli Ulivi alle ore 15. A rischio anche la conferenza stampa del tecnico Massimo Oddo. A causa delle forti raffiche di vento è stato impossibile anche proteggere il terreno di gioco. Chiuso l'aeroporto di Pescara. La Fiorentina potrebbe raggiungere il centro abruzzese (sempre che la gara non venga rinviata prima, in treno o in aereo per Anonca e poi spostamento in pullman.